Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CANCOM veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Werte in diesem Artikel
CANCOM wird am 12.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,085 EUR je Aktie gegenüber 0,200 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 393,3 Millionen EUR - ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,7 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR, gegenüber 0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,74 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere CANCOM News
Bildquellen: Cancom SE
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|14.05.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.2025
|CANCOM SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|26.05.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen