DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,13 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.375 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün -- Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitcoin-Rally

Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort

11.08.25 07:16 Uhr
BTC im Aufwind: Bitcoin baut Kursgewinne aus und kratzt am Rekord | finanzen.net

Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BITCI/USD (Bitcicoin-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 10,09%
Charts|News

Der Kurs des Bitcoin stieg im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 122.155 Dollar. Zuletzt gab der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung etwas nach, kostete aber mit rund 121.700 Dollar immer noch rund 5.000 Dollar mehr als am Ende vergangener Woche. Bereits am Wochenende hatte sich der Bitcoin um rund 3.000 Dollar verteuert. Der Anstieg geht nach Einschätzung von Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, auf ein hohes Interesse von institutionellen Investoren zurück.

Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung (Treasury), Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte die BTC-Markets-Expertin der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung."

Der Bitcoin war nach dem Rekordhoch von 123.236 Dollar Mitte Juli auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 112.000 Dollar Anfang August abgesackt, bevor er sich wieder erholte.

/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com, Steve Heap / Shutterstock.com