Erstes Halbjahr

PATRIZIA-Aktie zieht an: PATRIZIA weiter von Sparkurs angetrieben - Prognosen für 2025 bestätigt

12.08.25 17:54 Uhr
PATRIZIA-Aktie im Aufwind: Sparkurs wirkt - Prognosen bestätigt | finanzen.net

Der Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA hat im ersten Halbjahr dank Einsparungen deutlich mehr Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7,51 EUR 0,03 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tagesgeschäft verdoppelte das SDAX-Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich fast auf 29,1 Millionen Euro, wie die Augsburger am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilten. Unter dem Strich ergab sich ein Gewinn von 4,7 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte PATRIZIA auch wegen Wertanpassungen auf das Immobilienvermögen noch einen Verlust von 12,7 Millionen ausgewiesen.

Das verwaltete Vermögen ging im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0,8 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro zurück. Grund seien negative Wechselkurseffekte aufgrund der starken Aufwertung des Euro.

Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Die PATRIZIA-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.

/jha/he

AUGSBURG (dpa-AFX)

Analysen zu PATRIZIA SE

DatumRatingAnalyst
05.08.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025PATRIZIA SE BuyWarburg Research
15.05.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025PATRIZIA SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025PATRIZIA SE BuyWarburg Research
15.05.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025PATRIZIA SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.12.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
19.10.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
27.08.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.07.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
02.06.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
14.05.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
24.03.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.11.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.08.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.05.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank

