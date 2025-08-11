PATRIZIA-Aktie zieht an: PATRIZIA weiter von Sparkurs angetrieben - Prognosen für 2025 bestätigt
Der Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA hat im ersten Halbjahr dank Einsparungen deutlich mehr Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Im Tagesgeschäft verdoppelte das SDAX-Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich fast auf 29,1 Millionen Euro, wie die Augsburger am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilten. Unter dem Strich ergab sich ein Gewinn von 4,7 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte PATRIZIA auch wegen Wertanpassungen auf das Immobilienvermögen noch einen Verlust von 12,7 Millionen ausgewiesen.
Das verwaltete Vermögen ging im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0,8 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro zurück. Grund seien negative Wechselkurseffekte aufgrund der starken Aufwertung des Euro.
Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Die PATRIZIA-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.
/jha/he
AUGSBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf PATRIZIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PATRIZIA News
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Nachrichten zu PATRIZIA SE
Analysen zu PATRIZIA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Warburg Research
|15.05.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|PATRIZIA SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Warburg Research
|15.05.2025
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|PATRIZIA SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2021
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|19.10.2021
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|27.08.2021
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|16.07.2021
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|02.06.2021
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.05.2025
|PATRIZIA SE Reduce
|Baader Bank
|24.03.2025
|PATRIZIA SE Reduce
|Baader Bank
|14.11.2024
|PATRIZIA SE Reduce
|Baader Bank
|14.08.2024
|PATRIZIA SE Reduce
|Baader Bank
|15.05.2024
|PATRIZIA SE Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PATRIZIA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen