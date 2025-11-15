PATRIZIA Aktie
Marktkap. 626,81 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach einer Unternehmenskonferenz auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Es gebe noch mehr Gründe für Optimismus, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in einem sich langsam erholenden europäischen Immobilienmarkt gut aufgestellt./rob/mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,37 €
|Abst. Kursziel*:
28,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|11:11
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
