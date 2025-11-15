DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
PATRIZIA Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PATRIZIA SE Buy

11:11 Uhr
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach einer Unternehmenskonferenz auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Es gebe noch mehr Gründe für Optimismus, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in einem sich langsam erholenden europäischen Immobilienmarkt gut aufgestellt./rob/mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,37 €		 Abst. Kursziel*:
28,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

11:11 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
10.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf
finanzen.net PATRIZIA SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: PATRIZIA liefert solide 9M 2025 Finanzergebnisse und konkretisiert Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich EBITDA und AUM
dpa-afx PATRIZIA-Aktie stärker: Optimistischer für Gewinn 2025
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich mit Abgaben
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy
