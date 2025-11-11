DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PATRIZIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PATRIZIA Aktien-Sparplan
7,23 EUR -0,01 EUR -0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 620,76 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAT1AG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PTZIF

Warburg Research

PATRIZIA SE Buy

10:56 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
7,23 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Bei genauerem Hinsehen sei das Zahlenwerk durchwachsen ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. So habe das operative Ergebnis (Ebitda) vor allem von mehr Kosteneffizienz profitiert. Das belege zwar, dass das Unternehmen seien Hausaufgaben mache.Maßnahmen zur Kostensenkung seien allerdings nur begrenzt möglich. Das größte Potenzial dürfte hier schon gehoben sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,13 €		 Abst. Kursziel*:
40,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,31%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

10:56 PATRIZIA Buy Warburg Research
10.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
21.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 PATRIZIA Reduce Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

dpa-afx Einsparungen PATRIZIA-Aktie stärker: Optimistischer für Gewinn 2025 PATRIZIA-Aktie stärker: Optimistischer für Gewinn 2025
EQS Group EQS-News: PATRIZIA liefert solide 9M 2025 Finanzergebnisse und konkretisiert Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich EBITDA und AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net XETRA-Handel SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy
RSS Feed
PATRIZIA SE zu myNews hinzufügen