Zölle ausgeschlossen

Trump stellt klar - Gold bleibt zollfrei

11.08.25 20:40 Uhr
Wenige Tage nach einem Zeitungsbericht über angebliche neue Zölle auf bestimmte Goldeinfuhren aus dem Ausland hat US-Präsident Donald Trump mögliche Handelshemmnisse ausgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.350,77 USD -48,01 USD -1,41%
News

"Gold wird nicht mit Zöllen belegt!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Vor wenigen Tagen hatte die "Financial Times" unter Berufung auf eine Mitteilung der Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) über neue Zölle auf bestimmte Goldprodukte berichtet und damit den Goldpreis nach oben getrieben.

Der Artikel der "Financial Times" legte nahe, dass Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und von 100 Unzen (3,11 Kilo) mit Abgaben belegt werden sollen. Die Mitteilung in einem sogenannten Ruling Letter datiere vom 31. Juli und liege der Zeitung vor, hieß es. In den USA dienen diese zur Klarstellung der Handelspolitik durch die Zollbehörde. Ein-Kilo-Barren sind das am häufigsten gehandelte Größenformat an der New Yorker Terminbörse Comex.

Stark betroffen von einem solchen Einfuhrzoll wäre vor allem auch die Schweiz gewesen. Die Ein-Kilo-Barren machen einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA aus. In der Schweiz werden die in London üblichen Größenformate oft in die in New York gängigen Größen umgegossen.

/ngu/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com, BrunoWeltmann / Shutterstock.com

