Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zahlen im Fokus

Bei PATRIZIA stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

PATRIZIA wird am 12.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,020 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 62,3 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,162 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 281,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 274,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net