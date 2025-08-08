DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.048 -0,3%Nas21.487 +0,2%Bitcoin103.457 +1,0%Euro1,1606 -0,4%Öl66,68 +0,5%Gold3.344 -1,6%
Quartalsausblick

Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

11.08.25 18:46 Uhr
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Demnächst wird Hannover Rück die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
265,40 EUR -0,40 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hannover Rück stellt am 12.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,57 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,65 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,31 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,75 Milliarden EUR, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
14:46Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
