Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Demnächst wird Hannover Rück die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
Werte in diesem Artikel
Hannover Rück stellt am 12.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,57 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,65 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,31 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,75 Milliarden EUR, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hannover Rück News
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|29.01.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen