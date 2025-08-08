DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.160 ±-0,0%Nas21.526 +0,4%Bitcoin103.823 +1,4%Euro1,1612 -0,3%Öl66,51 +0,3%Gold3.349 -1,5%
ETH-Treasury-Unternehmen

BitMine-Aktie erneut mit Kurssprung: Ethereum-Rally verleiht BitMine Immersion Rückenwind

11.08.25 17:07 Uhr
NYSE-Titel BitMine-Aktie: Neuer Höhenflug bei BitMine Immersion Technologies dank Ethereum | finanzen.net

Die Kryptowährungsaktie BitMine Immersion setzt ihre beeindruckende Rally ungebremst fort. Hintergrund ist die starke Ethereum-Performance.

• BitMine-Aktie im Rallymodus
• Größtes Ethereum-Vermögen weltweit
• Ethereum übersteigt 4.000-Dollar-Schwelle

Die BitMine Immersion-Aktie schloss am Freitag an der NYSE American mit einem fast 25-prozentigen Kursplus und konnte damit allein in den letzten fünf Handelstagen um 51,43 US-Dollar zulegen. Auch am Montag setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, so klettert sie zeitweise um 26,86 Prozent auf 63,70 US-Dollar.

ETH-Treasury-Unternehmen

Diese Kursexplosion geht auf die zuletzt starke Entwicklung des Ethereum zurück. Denn am 11. August 2025 gab BitMine Immersion Technologies bekannt, dass seine Bestände an ETH-Tokens 1,15 Millionen überschritten haben, was einem Wert von über 4,96 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies mache BitMine laut Pressemitteilung zum größten ETH-Verwalter weltweit und zum drittgrößten Krypto-Verwalter nach Strategy (ehemals MicroStrategy) und MARA Blockchain. Innerhalb einer Woche stiegen die ETH-Bestände des Unternehmens um 2 Milliarden US-Dollar. BitMine, das von renommierten Investoren wie Cathie Wood von ARK und Founders Fund unterstützt wird, hat sich zum Ziel gesetzt, 5 Prozent der gesamten ETH zu erwerben. Das Unternehmen verzeichnete zudem ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 2,2 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den liquidesten Aktien in den USA.

Ethereum klettert über 4.000-Dollar-Marke

Ethereum hat am Freitag den 8. August 2025 zum ersten Mal seit Dezember 2024 die Marke von 4.000 US-Dollar erreicht und einen Tag später dann auch überschritten. Diese positive Entwicklung setzte sich fort, sodass der Kurs am Sonntag sogar die Schwelle von 4.200 US-Dollar überwinden konnte. Angetrieben wird ETH durch verschiedene Faktoren: Zum einen haben Großinvestoren, sogenannte "Wale", im vergangenen Monat über 1,8 Millionen ETH aufgekauft und demonstrieren damit ihr Vertrauen in den kleinen Bruder des Bitcoin.

Hinzu kommen aus technischer Sicht bullische Anzeichen. So sorgen beispielsweise ein Pennant-Muster sowie ein "goldenes Kreuz" in den gleitenden Durchschnitten für gute Stimmung unter den Händlern. Und schließlich kommt noch Rückenwind von der Regulierungsfront. So sorgt der US-amerikanischen GENIUS Act für Zuversicht, insbesondere hinsichtlich der Rolle von Ethereum bei der Ausgabe von Stablecoins.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: pedrosek / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com

