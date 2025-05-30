DAX24.152 ±-0,0%ESt505.347 ±-0,0%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin103.455 +1,0%Euro1,1622 -0,2%Öl66,89 +0,9%Gold3.345 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX volatil -- AMC Entertainment dämmt Verluste deutlich ein -- Barrick, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen
Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anleger geschockt

-33 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

11.08.25 14:00 Uhr
AI-Schock an der Börse! C3.ai-Aktie bricht an der NYSE um ein Drittel ein - der Grund sind die Verlustzahlen! | finanzen.net

C3.ai hat in ungeprüften und vorläufigen Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 operative Verluste gemeldet. Anleger nehmen Reißaus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
13,15 EUR -6,57 EUR -33,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• C3.ai hat vorläufige Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt
• Unternehmen meldete für den Berichtszeitraum einen operativen Verlust nach GAAP von bis zu 124,9 Millionen US-Dollar
• Aktie bricht im vorbörslichen Handel an der NYSE ein

Wer­bung


Die C3.ai-Aktie erleidet im vorbörslichen Montagshandel an der NYSE einen deutlichen Kurseinbruch. Dieser folgt auf die Veröffentlichung vorläufiger, ungeprüfter Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal.

Vorläufige Finanzergebnisse für Q1 2026

In einer Pressemitteilung gab C3.ai vorläufige und ungeprüfte Finanzergebnisse für das am 31. Juli 2025 beendete erste Geschäftsquartal bekannt. Demnach lag der Gesamtumsatz des Quartals in einer Spanne von 70,2 Millionen bis 70,4 Millionen US-Dollar. Der operative Verlust nach GAAP belief sich auf 124,7 Millionen bis 124,9 Millionen US-Dollar, während der operative Verlust nach Non-GAAP 57,7 Millionen bis 57,9 Millionen US-Dollar betrug.

Zum Ende des Quartals, am 31. Juli 2025, verfügte das Unternehmen über liquide Mittel, Bargeld äquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 711,9 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Aktienreaktion und Ausblick

Die C3.ai-Aktie reagiert mit einem starken Kursrückgang auf die vorläufigen Zahlen. Im vorbörslichen Handel an der NYSE bricht der Kurs am Montag zeitweise um 32,67 Prozent ein und notiert bei 14,90 US-Dollar.

Das Unternehmen wies in seiner Mitteilung darauf hin, dass es sich bei den genannten Zahlen um Schätzungen handelt. Die vollständigen, geprüften Finanzergebnisse für das erste Quartal, sowie eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026, sollen am 3. September 2025 veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung