Quantenaktie im Fokus

Erst kürzlich hat das Quantencomputing-Unternehmen D-Wave Quantum über seine Bilanz zum zweiten Quartal 2025 informiert. Benchmark reagiert mit einer Kaufempfehlung.

• D-Wave Quantum legt Zahlen vor

• Benchmark hält an Kaufempfehlung fest

• Piper Sandler erhöht Kursziel

Wer­bung Wer­bung

Mit einer ungebrochenen Kaufempfehlung und einem Kursziel von 20 US-Dollar setzt das Analysehaus Benchmark auf die Dynamik von D-Wave Quantum. Die D-Wave-Aktie reagiert am Montag an der NYSE letztlich mit einem Plus von 2,78 Prozent auf 17,37 US-Dollar. Am Dienstag notiert sie zeitweise 0,63 Prozent höher bei 17,48 US-Dollar.

Umsatzwachstum und Kundenstärke beflügeln D-Wave

Benchmark hebt laut Investing.com das beschleunigte Umsatzwachstum von eindrucksvollen 120,2 Prozent und die einzigartige Führungsposition im Annealing-Quantencomputing hervor. Mit einer Bruttogewinnmarge von 82,46 Prozent in den letzten zwölf Monaten stellt D-Wave seine finanzielle Stärke unter Beweis.

Strategische Cash-Position ermöglicht Expansion

Die beeindruckende Rekord-Cash-Position von mehr als 819 Millionen US-Dollar biete D-Wave enormen Spielraum für organische Forschung sowie Fusionen und Übernahmen, so Benchmark. Dies versetzt das Unternehmen in eine starke Position zur Lösung komplexer Computingprobleme.

Wer­bung Wer­bung

Advantage2 treibt Auftragseingänge an

Benchmark erwartet, dass die kommerzielle Dynamik des Advantage2-Systems die Auftragseingänge kurzfristig steigern wird. Die Parallelentwicklung von Annealing- und Gattermodell-Systemen schafft zusätzliche Optionen über verschiedene Quantencomputing-Architekturen.

Aktuelle Bewertung als attraktiver Einstiegspunkt

Die aktuelle Marktbewertung könnte sich für Investoren laut dem Analysehaus als attraktiv erweisen, da der differenzierte Nutzen des Annealing-Ansatzes möglicherweise noch nicht voll eingepreist sei.

Quartalsergebnisse zeigen gemischte Bilanz

Das zweite Geschäftsquartal des Jahres 2025 ist für D-Wave Quantum erneut mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Dabei kletterte der Verlust je Aktie von 0,1 US-Dollar auf nun mehr 0,55 US-Dollar je Anteilsschein. Dem gegenüber steht ein Umsatzsprung von 2,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun mehr 3,095 Millionen US-Dollar, was auch über den Markterwartungen lag. Die D-Wave Quantum-Aktie reagierte mit Abschlägen auf die Quartalsvorlage und beendete den Tag 2,22 Prozent tiefer bei 17,9 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Piper Sandler erhöht Kursziel für D-Wave Quantum

Immerhin: Piper Sandler erhöhte laut Investing.com das Kursziel für D-Wave von 13 US-Dollar auf 22 US-Dollar und behält die "Overweight"-Einstufung bei. Die Analysten verwiesen dabei auf die positiven Entwicklungen im Quantencomputing-Sektor.

Bei TipRanks gibt es insgesamt zwölf Einstufungen zur D-Wave-Aktie: Hier treffen elf Kaufempfehlungen auf einmal "Hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil bei 21,88 US-Dollar und damit deutlich über dem letzten Schlusskurs bei 17,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net