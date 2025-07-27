DAX24.107 -0,2%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.362 -1,1%
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Starke Geschäfte

Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne

11.08.25 12:23 Uhr
NYSE-Aktie Barrick gibt dennoch nach: Barrick Mining mit Gewinnsprung | finanzen.net

So liefen die Geschäfte Bei dem führenden Bergbauunternehmen mit Goldfokus, Barrick Mining im letzten Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
19,45 EUR -0,71 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
3.361,50 USD -37,28 USD -1,10%
News

Barrick Mining hat im zweiten Quartal 2025 mehr verdient. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,21 US-Dollar auf 0,47 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,46 US-Dollar eingependelt hatten.

Der Umsatz verbesserte sich daneben im Berichtsquartal von 3,162 Milliarden US-Dollar auf 3,681 Milliarden US-Dollar. Damit erlöste Barrick Mining etwas mehr als am Markt erwartet worden war, die Schätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 3,613 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE vorbörslich zeitweise 3,97 Prozent tiefer bei 22,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

mehr Analysen