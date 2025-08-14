DAX24.050 -0,1%ESt505.340 +0,2%Top 10 Crypto16,84 +2,7%Dow44.419 +1,0%Nas21.606 +1,0%Bitcoin102.632 +0,4%Euro1,1692 +0,7%Öl66,15 -0,8%Gold3.351 +0,2%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX schließt wegen Gewinnmitnahmen leicht im Minus Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX schließt wegen Gewinnmitnahmen leicht im Minus
Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS begründet neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS begründet neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum
Profil
DAX aktuell

Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX schließt wegen Gewinnmitnahmen leicht im Minus

12.08.25 17:42 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX mit Tendenz nach unten - Anleger blicken auf US-Inflation und Zollstreit | finanzen.net

Die US-China-Fristverlängerung im Zollstreit mit den USA und die US-Inflationsdaten sorgten am deutschen Aktienmarkt am Dienstag sichtlich für Bewegung.

Nachdem der DAX am Dienstag mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 24.147,01 Punkte startete, gab er seine Gewinne im Tagesverlauf wieder ab und rutschte ins Minus. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten gelang es dem deutschen Leitindex jedoch, seine Verluste wieder zu verkleinern - aber nicht nachhaltig. Es verblieb letztlich ein kleiner Abschlag von 0,23 Prozent auf 24.024,78 Zähler.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

USA und China verlängern Pause im Zollstreit

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Der Blick der Anleger richtete sich zudem auf die aktuellen US-Verbraucherpreise. Die Gesamtrate der Inflation fiel mit 2,7 Prozent im Jahresvergleich leicht geringer aus als erwartet. Die Kerninflation, die volatile Preise für Energie und Lebensmittel ausschließt, stieg hingegen wie prognostiziert auf 3,0 Prozent. Diese Zahlen werden von Anlegern genau geprüft, da eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September als wahrscheinlich gilt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

