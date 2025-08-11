Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Analyse im Fokus

Die Hannover Rück-Aktie wurde von DZ BANK genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Diese seien auf den ersten Blick durchwachsen ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Da aber sowohl die versicherungstechnischen Ergebnisse in beiden Segmenten des Rückversicherers als auch das Kapitalanlageergebnis gezielt konservativ ausgewiesen worden seien, sei das ökonomische Ergebnis wahrscheinlich besser als das ausgewiesene Ergebnis. Das Gewinnziel für dieses Jahr sei locker erreichbar.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:57 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 257,80 EUR. Bisher wurden heute 152.970 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 10,2 Prozent nach oben.

