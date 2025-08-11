DAX24.006 -0,3%ESt505.325 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +0,5%Dow44.403 +1,0%Nas21.498 +0,5%Bitcoin102.166 -0,1%Euro1,1647 +0,3%Öl66,32 -0,6%Gold3.335 -0,3%
Analyse im Fokus

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

12.08.25 16:13 Uhr
Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK | finanzen.net

Die Hannover Rück-Aktie wurde von DZ BANK genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
257,00 EUR -8,40 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Diese seien auf den ersten Blick durchwachsen ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Da aber sowohl die versicherungstechnischen Ergebnisse in beiden Segmenten des Rückversicherers als auch das Kapitalanlageergebnis gezielt konservativ ausgewiesen worden seien, sei das ökonomische Ergebnis wahrscheinlich besser als das ausgewiesene Ergebnis. Das Gewinnziel für dieses Jahr sei locker erreichbar.

Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:57 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 257,80 EUR. Bisher wurden heute 152.970 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 10,2 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:02 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
16:11Hannover Rück KaufenDZ BANK
11:01Hannover Rück NeutralUBS AG
10:56Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
09:46Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16:11Hannover Rück KaufenDZ BANK
10:56Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
09:46Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:01Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen