Ruhiger Tag erwartet

Darum fällt der Euro zum Dollar weiter an

13.08.25 21:06 Uhr
Euro Dollar Kurs: Abwärtsbewegung vom Eurokurs | finanzen.net

Der Euro ist am Mittwoch unter 1,17 US-Dollar gesunken.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3949 CNY 0,0143 CNY 0,17%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8623 GBP -0,0025 GBP -0,29%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1837 HKD 0,0198 HKD 0,22%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,4865 JPY -0,1135 JPY -0,07%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1700 USD 0,0024 USD 0,21%
Charts|News

Im New Yorker Handel stand die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1697 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1711 (Dienstag: 1,1606) Dollar festgesetzt und der Dollar somit 0,8538 (0,8616) Euro gekostet.

Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte. Nach wie vor zeigen die höheren US-Zölle wenig Wirkung auf die Preisentwicklung. Nach Einschätzung von Analysten des Bankhauses Metzler haben die Inflationsdaten für Juli "einen Zinsschnitt der Fed im September nun praktisch zementiert".

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com, Gunnar Pippel / Shutterstock.com