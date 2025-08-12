Ausblick: LANXESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von LANXESS.
Werte in diesem Artikel
LANXESS lässt sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LANXESS die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass LANXESS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,59 Milliarden EUR gegenüber 1,68 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,050 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,18 Milliarden EUR, gegenüber 6,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
11.08.2025
LANXESS Underperform
Jefferies & Company Inc.
08.07.2025
LANXESS Halten
DZ BANK
02.07.2025
LANXESS Buy
Warburg Research
01.07.2025
LANXESS Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.06.2025
LANXESS Buy
Deutsche Bank AG
Datum
Rating
Analyst
02.07.2025
LANXESS Buy
Warburg Research
27.06.2025
LANXESS Buy
Deutsche Bank AG
26.06.2025
LANXESS Buy
Warburg Research
30.05.2025
LANXESS Buy
Deutsche Bank AG
12.05.2025
LANXESS Buy
Warburg Research
Datum
Rating
Analyst
08.07.2025
LANXESS Halten
DZ BANK
01.07.2025
LANXESS Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025
LANXESS Neutral
UBS AG
26.05.2025
LANXESS Neutral
UBS AG
09.05.2025
LANXESS Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Datum
Rating
Analyst
11.08.2025
LANXESS Underperform
Jefferies & Company Inc.
25.06.2025
LANXESS Underweight
JP Morgan Chase & Co.
24.06.2025
LANXESS Underperform
Jefferies & Company Inc.
20.06.2025
LANXESS Sell
Goldman Sachs Group Inc.
16.05.2025
LANXESS Underweight
JP Morgan Chase & Co.
