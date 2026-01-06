DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
LANXESS Aktie

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

17:11 Uhr
LANXESS Hold
LANXESS AG
17,41 EUR -0,16 EUR -0,91%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Lanxess 2026 (Ebitda) rund 7 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,38 €		 Abst. Kursziel*:
3,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,39%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

17:11 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 LANXESS Sell UBS AG
28.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

