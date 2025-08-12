EVOTEC-Aktie: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze
Eine schwache Nachfrage im Kerngeschäft hat der Biotechfirma EVOTEC hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang beschert.
Das Unternehmen bestätigte die im Juli gesenkte Umsatzprognose.
Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 5 Prozent auf 371 Millionen Euro. Im Kerngeschäft Discovery & Preclinical Development ging der Umsatz um 11,0 Prozent auf 269,0 Millionen Euro zurück.
Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vergrößerte sich der Verlust auf 1,9 Millionen Euro von 0,5 Millionen.
EVOTEC hatte vor einige Wochen bereits mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Halbjahr unter den Erwartungen geblieben sei, während sich das bereinigte EBITDA wie erwartet entwickelt habe.
Der Konzern sieht die Erlöse dieses Jahr zwischen 760 Millionen bis 800 Millionen Euro nach 797 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen hat die Umsatzprognose im Juli gesenkt, den Gewinnausblick wegen Kosteneinsparungen aber beibehalten. Das bereinigte EBITDA wird bei 30 Millionen bis 50 Millionen Euro gesehen nach 22,6 Millionen im Vorjahr. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im Korridor von 40 Millionen bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen Euro im Vorjahr liegen.
DOW JONES
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
