Brenntag-Aktie: Gewinn von Brenntag geht deutlich zurück
Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal Rückgänge beim Umsatz und noch deutlicher beim Gewinn verbucht.
Werte in diesem Artikel
Grund war laut Mitteilung eine spürbar langsamere Nachfrage und erhöhter Preisdruck in verschiedenen Endmärkten.
Die im Juli gesenkte Prognose sowie die vorläufig veröffentlichten Zahlen für Rohertrag und operatives Ergebnis EBITA, bestätigte der DAX-Konzern.
Der Umsatz sank im Zeitraum April bis Juni um gut 7 Prozent auf rund 3,87 Milliarden Euro.
Nach Steuern und Dritten verdiente Brenntag 42,9 Millionen Euro, ein deutlicher Rückgang vom Vorjahreswert von 149,1 Millionen. Je Aktie betrug der Gewinn 0,30 Euro nach 1,03 Euro.
Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 115 Millionen bzw. 0,80 Euro je Aktie erwartet.
Bereits vor gut einem Monat hatte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen berichtet, dass der operative Rohertrag um 5 Prozent auf 974 Millionen Euro zurückgegangen und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITA) um 17 Prozent auf 246 Millionen Euro eingebrochen war.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA in der Bandbreite von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro. Bis zur Jahresmitte hatte der Konzern ein operatives EBITA im unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 1,10 bis 1,30 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch in der zweiten Jahreshälfte sollten sich Preisdruck und schleppende Nachfrage fortsetzen.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Brenntag News
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.2025
|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen