DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten -- E.ON steigert operativen Gewinn -- TUI verdient mehr als erwartet
TUI-Aktie: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen
Grand City Properties-Aktie: Grand City Properties mit Gewinn dank Aufwertung des Immobilienportfolios
Langsamere Nachfrage

Brenntag-Aktie: Gewinn von Brenntag geht deutlich zurück

13.08.25 07:30 Uhr
Brenntag-Aktie: Brenntag unter Druck - Gewinne brechen im zweiten Quartal ein | finanzen.net

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal Rückgänge beim Umsatz und noch deutlicher beim Gewinn verbucht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
55,14 EUR -0,20 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund war laut Mitteilung eine spürbar langsamere Nachfrage und erhöhter Preisdruck in verschiedenen Endmärkten.

Die im Juli gesenkte Prognose sowie die vorläufig veröffentlichten Zahlen für Rohertrag und operatives Ergebnis EBITA, bestätigte der DAX-Konzern.

Der Umsatz sank im Zeitraum April bis Juni um gut 7 Prozent auf rund 3,87 Milliarden Euro.

Nach Steuern und Dritten verdiente Brenntag 42,9 Millionen Euro, ein deutlicher Rückgang vom Vorjahreswert von 149,1 Millionen. Je Aktie betrug der Gewinn 0,30 Euro nach 1,03 Euro.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 115 Millionen bzw. 0,80 Euro je Aktie erwartet.

Bereits vor gut einem Monat hatte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen berichtet, dass der operative Rohertrag um 5 Prozent auf 974 Millionen Euro zurückgegangen und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITA) um 17 Prozent auf 246 Millionen Euro eingebrochen war.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA in der Bandbreite von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro. Bis zur Jahresmitte hatte der Konzern ein operatives EBITA im unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 1,10 bis 1,30 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch in der zweiten Jahreshälfte sollten sich Preisdruck und schleppende Nachfrage fortsetzen.

DOW JONES

