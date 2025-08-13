DAX24.283 +0,4%ESt505.401 +0,2%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hohes Kursziel

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

14.08.25 12:56 Uhr
Analysten bullish für Infineon-Aktie: Wird Infineon zum großen Gewinner der Preispolitik von NASDAQ-Aktie Texas Instruments? | finanzen.net

Die Infineon-Aktie könnte laut Analysten vor einem deutlichen Aufschwung stehen. Für Anleger eröffnet sich damit eine potenzielle Kaufgelegenheit im Halbleitersektor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,83 EUR 0,28 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
10,47 EUR -0,62 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Texas Instruments Inc. (TI)
164,34 EUR -0,76 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bernstein Research bestätigt Outperform-Rating
• Infineon-Aktie laut Analysten mit kräftigem Aufwärtspotenzial
• Infineon zählt für Bernstein zu favorisierten Halbleiterwerten für 2025

Wer­bung


Das US-Analysehaus Bernstein Research hat am 12. August 2025 seine Einstufung für die Infineon-Aktie auf "Outperform" bekräftigt. Das unveränderte Kursziel von 49 Euro scheint Anleger seitdem in Kauflaune zu versetzen: Ohne weitere neue Nachrichten aus den letzten Tagen geht es für die Infineon-Aktie am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,66 Prozent nach oben auf 36,86 Euro. Damit hat der Anteilsschein immer noch ein sattes Aufwärtspotenzial von 33,55 Prozent bis zum Kursziel der Experten.

Infineon-Aktie bleibt für Bernstein Top-Pick im Halbleitersektor für 2025

In ihrer aktuellen Studie betonen die Bernstein-Analysten, dass Infineon weiterhin zu ihren bevorzugten Halbleiterwerten für das laufende Jahr zählt. So sehen die Experten bei Infineon ein robustes Wachstumspotenzial für 2025, was in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld besonders bemerkenswert ist. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, so David Dai in der Studie.

Wer­bung

Zudem glauben die Experten von Bernstein, dass Infineon zu einem Profiteur der Preiserhöhungen bei Texas Instruments werden könnte. Wie "Investing.com" aus einer Analyse von Bernstein zitiert, plane Texas Instruments eine Preiserhöhung, die weltweit 10.000 bis 20.000 Produkte betreffe und der Margenverbesserung dienen solle. Die Segmente Industrie und Automotive sollen dabei am stärksten von den höheren Preisen betroffen sein. Infineon und auch Renesas dürfte das laut den Experten zugute kommen, wobei sie Infineon laut "Investing.com" aufgrund der "klareren These zur Margenausweitung" bevorzugen.

Damit knüpfte die positive Einschätzung von Bernstein nahtlos an die bereits in der Vorwoche veröffentlichte optimistische Analyse an.

Deutliche Unterbewertung der Infineon-Aktie signalisiert Kaufchance

Aktuell notiert die Infineon-Aktie deutlich unter dem von Bernstein ausgerufenen Kursziel. Diese Diskrepanz zwischen aktuellem Börsenwert und prognostiziertem fairen Wert könnte für Anleger eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen - zumal die Bestätigung des Outperform-Ratings und des ambitionierten Kursziels signalisieren, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens aus Sicht der Analysten weiterhin überzeugend sind

Wer­bung

Bemerkenswert ist dabei auch, dass es zuletzt keine negativen Empfehlungen für die Infineon-Aktie gab. Bei "TipRanks" empfehlen 13 der insgesamt 15 erfassten Analysten die Aktie zum Kauf, die übrigen zwei vergaben ein "Halten"-Votum.

Ausblick für Infineon bleibt positiv

Für Anleger bedeutet die erneute Bestätigung der positiven Einschätzung durch Bernstein Research ein wichtiges Signal. In einem Halbleitermarkt, der von schnellen technologischen Entwicklungen und schwankender Nachfrage geprägt ist, wird Infineon weiterhin als einer der stabilen Werte mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial eingestuft. Die konstante Einschätzung der Analysten unterstreicht das langfristige Vertrauen in die Strategie und Positionierung des deutschen Halbleiterspezialisten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen