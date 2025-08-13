Hohes Kursziel

Die Infineon-Aktie könnte laut Analysten vor einem deutlichen Aufschwung stehen. Für Anleger eröffnet sich damit eine potenzielle Kaufgelegenheit im Halbleitersektor.

• Bernstein Research bestätigt Outperform-Rating

• Infineon-Aktie laut Analysten mit kräftigem Aufwärtspotenzial

• Infineon zählt für Bernstein zu favorisierten Halbleiterwerten für 2025

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat am 12. August 2025 seine Einstufung für die Infineon-Aktie auf "Outperform" bekräftigt. Das unveränderte Kursziel von 49 Euro scheint Anleger seitdem in Kauflaune zu versetzen: Ohne weitere neue Nachrichten aus den letzten Tagen geht es für die Infineon-Aktie am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,66 Prozent nach oben auf 36,86 Euro. Damit hat der Anteilsschein immer noch ein sattes Aufwärtspotenzial von 33,55 Prozent bis zum Kursziel der Experten.

Infineon-Aktie bleibt für Bernstein Top-Pick im Halbleitersektor für 2025

In ihrer aktuellen Studie betonen die Bernstein-Analysten, dass Infineon weiterhin zu ihren bevorzugten Halbleiterwerten für das laufende Jahr zählt. So sehen die Experten bei Infineon ein robustes Wachstumspotenzial für 2025, was in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld besonders bemerkenswert ist. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, so David Dai in der Studie.

Zudem glauben die Experten von Bernstein, dass Infineon zu einem Profiteur der Preiserhöhungen bei Texas Instruments werden könnte. Wie "Investing.com" aus einer Analyse von Bernstein zitiert, plane Texas Instruments eine Preiserhöhung, die weltweit 10.000 bis 20.000 Produkte betreffe und der Margenverbesserung dienen solle. Die Segmente Industrie und Automotive sollen dabei am stärksten von den höheren Preisen betroffen sein. Infineon und auch Renesas dürfte das laut den Experten zugute kommen, wobei sie Infineon laut "Investing.com" aufgrund der "klareren These zur Margenausweitung" bevorzugen.

Damit knüpfte die positive Einschätzung von Bernstein nahtlos an die bereits in der Vorwoche veröffentlichte optimistische Analyse an.

Deutliche Unterbewertung der Infineon-Aktie signalisiert Kaufchance

Aktuell notiert die Infineon-Aktie deutlich unter dem von Bernstein ausgerufenen Kursziel. Diese Diskrepanz zwischen aktuellem Börsenwert und prognostiziertem fairen Wert könnte für Anleger eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen - zumal die Bestätigung des Outperform-Ratings und des ambitionierten Kursziels signalisieren, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens aus Sicht der Analysten weiterhin überzeugend sind

Bemerkenswert ist dabei auch, dass es zuletzt keine negativen Empfehlungen für die Infineon-Aktie gab. Bei "TipRanks" empfehlen 13 der insgesamt 15 erfassten Analysten die Aktie zum Kauf, die übrigen zwei vergaben ein "Halten"-Votum.

Ausblick für Infineon bleibt positiv

Für Anleger bedeutet die erneute Bestätigung der positiven Einschätzung durch Bernstein Research ein wichtiges Signal. In einem Halbleitermarkt, der von schnellen technologischen Entwicklungen und schwankender Nachfrage geprägt ist, wird Infineon weiterhin als einer der stabilen Werte mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial eingestuft. Die konstante Einschätzung der Analysten unterstreicht das langfristige Vertrauen in die Strategie und Positionierung des deutschen Halbleiterspezialisten.

Redaktion finanzen.net

