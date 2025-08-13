DAX24.328 +0,6%ESt505.417 +0,5%Top 10 Crypto16,57 -2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.519 -1,7%Euro1,1662 -0,4%Öl65,93 +0,3%Gold3.352 -0,1%
Analysten uneinig

Siemens Energy-Aktie schwächer - Rekordhoch rückt wieder etwas weiter weg

14.08.25 13:25 Uhr
Siemens Energy-Aktie mit leichten Verlusten: Ist das Rekordhoch derzeit eine zu große Hürde? | finanzen.net

Anleger von Siemens Energy erleben derzeit ein Auf und Ab. Nachdem das Papier am Mittwoch zeitweise bis knapp unter sein Rekordhoch stieg, ging es anschließend wieder abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
98,02 EUR -1,68 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens Energy-Aktie scheitert an Rekordhoch von Ende Juli
• Anleger nehmen nach starker Performance Gewinne mit
• Analysten mit gemischten Bewertungen

Wer­bung


Die Siemens Energy-Aktie stieg am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise bis auf 104,60 Euro und notierte damit nur knapp unter ihrem Allzeithoch von Ende Juli bei 104,85 Euro, bevor es wieder abwärts ging. Letztlich beendete das Papier den Handel zur Wochenmitte um deutliche 5,03 Prozent schwächer bei 98,48 Euro - und auch am Donnerstag setzen sich die Verluste auf XETRA mit einem Minus von zeitweise 0,37 Prozent auf 98,12 Euro fort. Womöglich nehmen einige Anleger derzeit Gewinne mit, nachdem das Papier seit Jahresbeginn um rund 95 Prozent zulegen konnte.

Starke Quartalsbilanz hilft nicht

Die jüngste Zahlenvorlage von Siemens Energy am 6. August konnte sich allerdings sehen lassen: So verzeichnete der Energietechnikkonzern einen beeindruckenden Auftragszuwachs, vor allem in den USA stieg das Neugeschäft deutlich. Der Umsatz legte im abgelaufenen Quartal auf 9,75 Milliarden Euro zu, das Ergebnis vor Sondereffekten kletterte von 49 auf 497 Millionen Euro. Dennoch reichte das nicht, um der Aktie ein neues Allzeithoch zu bescheren.

Analysten skeptisch

Trotz des starken operativen Geschäfts zeigen sich auch Analysten mit Blick auf Siemens Energy zunehmend skeptisch. Laut "TipRanks" empfehlen derzeit drei Experten, die Siemens Energy-Aktie zu verkaufen. Ebenfalls drei Analysten sprechen eine Halteempfehlung aus, während immerhin noch acht Experten zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch mit 90,58 Euro klar unter dem aktuellen Kurs und signalisiert somit, dass der Anteilsschein aktuell überbewertet sein könnte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

