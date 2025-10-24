DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,74 -0,3%Gold4.094 -0,8%
DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet

24.10.25 06:40 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte seine kleinen Wochengewinne am Freitag etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 24.265 Punkte. Auf Wochensicht liegt er aktuell bereits gut anderthalb Prozent im Plus.

An der Wall Street wurde der Rückschlag in den wichtigsten US-Indizes zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ausgemerzt. Sie bleiben damit in Lauerstellung auf weitere Rekorde. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich aktuell insbesondere in Tech-Werten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt./ag/stk