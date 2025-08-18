10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich leichter

Der DAX dürfte am Donnerstag etwas schwächer starten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,35 Prozent auf 42.690,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen 0,20 Prozent nach oben auf 3.690,88 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um marginale 0,06 Prozent auf 25.597,85 Einheiten nach.

3. RWE-Aktie: RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück - Prognose dennoch bestätigt

Die Ergebniseinbußen beim Energiekonzern RWE sind im ersten Halbjahr etwas deutlicher ausgefallen als von Analysten zuvor geschätzt. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp mit Verlust - Umsatzerwartung nach unten korrigiert

Nach einem deutlichen Umsatzrückgang im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp die Wachstumserwartungen für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Zur Nachricht

5. Birkenstock legt Bilanz offen

Am Mittag werden die jüngsten Zahlen von Birkenstock erwartet. Die Prognosen der Analysten

6. LANXESS-Aktie: LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat auch im zweiten Quartal 2025 die maue Branchenkonjunktur zu spüren bekommen und seine Jahresprognose gesenkt. Zur Nachricht

7. Bilfinger-Aktie: Umsatz und Ergebnis haben zugelegt

Eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zur Nachricht

8. Cisco-Aktie etwas leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat mit einem zurückhaltenden Ausblick auf das Gesamtjahr die KI-Hoffnungen der Anleger enttäuscht. Zur Nachricht

9. grenke-Aktie: grenke erleidet Gewinneinbruch - Trendwende soll bevorstehen

Die weiterhin hohe Zahl an Insolvenzen hat dem Leasingspezialisten grenke auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Zur Nachricht

10. Bitcoin erreicht neues Rekordhoch: Erstmals über 124.000 US-Dollar

Der Bitcoin ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 124.000 US-Dollar gestiegen. Zur Nachricht