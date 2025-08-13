Cisco-Aktie etwas leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat mit einem zurückhaltenden Ausblick auf das Gesamtjahr die KI-Hoffnungen der Anleger enttäuscht.
Der Umsatz dürfte im gerade angelaufenen Geschäftsjahr bei 59 bis 60 Milliarden US-Dollar landen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Experten rechnen bereits mit einem Erreichen der Spannenmitte. Einige Analysten hatten sogar mehr als 61 Milliarden Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Cisco 4,00 bis 4,06 Dollar. Auch hier liegt die durchschnittliche Markterwartung bereits bei der Spannenmitte.
Die Cisco-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ um 0,23 Prozent auf 70,24 US-Dollar ab. Seit Jahresbeginn hat der Titel allerdings um 19 Prozent zugelegt und damit besser als der Dow Jones abgeschnitten. Im abgelaufenen vierten Quartal stieg der Umsatz um acht Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast ein Drittel auf 2,8 Milliarden Dollar zu. Damit erfüllte Cisco sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen.
Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 zog der Umsatz um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente der Konzern 10,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als im Jahr davor./he/zb
SAN JOSE (dpa-AFX)
