Aktien New York: Leichte Abgaben kurz vor Zinsentscheidung

10.12.25 15:46 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am Mittwoch zurückhalten. Der Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 47.496 Punkten.

Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen senken, aber gleichzeitig eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird.

Der breit gefasste S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Minus bei 6.837 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,3 Prozent nach unten auf 25.600 Punkte./bek/jha/

