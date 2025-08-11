grenke-Aktie: grenke erleidet Gewinneinbruch - Trendwende soll bevorstehen
Die weiterhin hohe Zahl an Insolvenzen hat dem Leasingspezialisten grenke auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt.
Werte in diesem Artikel
Unter dem Strich verdiente der Konzern noch 16 Millionen Euro, das waren mehr als ein Drittel weniger als im Vorjahr, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte.
Bereits zum Jahresstart hatte grenke heftige Gewinneinbußen wegen der vielen pleitegegangenen Kunden hinnehmen müssen. In den ersten drei Monaten war der Gewinn gar um rund die Hälfte auf rund zehn Millionen Euro eingebrochen. Konzernchef Sebastian Hirsch sieht nun aber erste Zeichen für Besserung: "Mit der deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal haben wir die Trendumkehr eingeleitet".
grenke sei daher auf Kurs zu den Jahreszielen, so Hirsch. Diese sehen selbst im schlechtesten Fall noch ein moderates Gewinnwachstum vor.
/tav/zb
BADEN-BADEN (dpa-AFX)
