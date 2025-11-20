DAX23.326 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.065 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Top News
finanzen.net bewerten & 500€ gewinnen finanzen.net bewerten & 500€ gewinnen
Um 18 Uhr live: Regelmäßiges Einkommen mit Optionen - der Turbo für jeden Anleger Um 18 Uhr live: Regelmäßiges Einkommen mit Optionen - der Turbo für jeden Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Grenke mit 'Buy' - Ziel 29 Euro

20.11.25 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
13,92 EUR 0,72 EUR 5,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu grenke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
08:01grenke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025grenke BuyWarburg Research
13.11.2025grenke KaufenDZ BANK
13.11.2025grenke BuyWarburg Research
06.10.2025grenke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01grenke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025grenke BuyWarburg Research
13.11.2025grenke KaufenDZ BANK
13.11.2025grenke BuyWarburg Research
06.10.2025grenke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2024GRENKE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
05.01.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2022GRENKE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
30.07.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
13.05.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
01.04.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
16.02.2009GRENKELEASING underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen