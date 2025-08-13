DAX24.255 +0,3%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1683 -0,2%Öl65,93 +0,3%Gold3.357 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Weiter Kampf gegen Inflation

Norwegens Notenbank hält Leitzins stabil

14.08.25 10:26 Uhr
Norwegens Notenbank senkt die Zinsen nicht | finanzen.net

Die Notenbank von Norwegen hat wegen einer hohen Inflation im Land die Zinsen nicht gesenkt.

Der Leitzins bleibe bei 4,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Oslo mit. Analysten hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Damit haben die norwegischen Währungshüter bisher nur eine Zinssenkung vorgenommen, nachdem der Leitzins Ende 2023 im Kampf gegen die Inflationswelle in der Spitze auf 4,50 Prozent angehoben wurde. Die bisher einzige Senkung erfolgte dann im Juni 2025.

Wer­bung

Andere Notenbanken wie die Europäische Zentralbank haben seit dem vergangenen Sommer hingegen schon mehrfach die Zinsen gesenkt. In Norwegen ist die Inflation allerdings deutlich höher. Während die Teuerung in der Eurozone zuletzt das angepeilte Inflationsziel der EZB von mittelfristig zwei Prozent erreichte, war die Inflationsrate in dem skandinavischen Land im Juli um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gestiegen.

"Die Bekämpfung der Inflation ist noch nicht abgeschlossen", heißt es in der aktuellen Stellungnahme der Notenbank denn auch. Daher sei eine restriktive Geldpolitik weiterhin erforderlich. Allerdings wollen die Währungshüter die Wirtschaft nicht stärker als nötig bremsen.

Die norwegische Krone reagierte im Handel mit dem US-Dollar kaum auf die Zinsentscheidung.

/jkr/jsl/mis

OSLO (dpa-AFX)

Bildquellen: Oleksii/stock.adobe.com