Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie

Aktie unter die Lupe

UBS AG hat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer anlässlich der jüngst präsentierten, detaillierten Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Resultate hätten von einem höheren Beitrag des Gerinnerungshemmers Xarelto zum Geschäftsergebnis gezeugt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe das Nierenmedikament Kerendia vor allem in China ein höheres Wachstum verzeichnet.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,75 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 2,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 432.376 Stück. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 39,2 Prozent nach oben. Bayer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.