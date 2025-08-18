DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,72 ±-0,0%Gold3.354 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Euroraum-BIP

Eurostat: Euroraum-BIP hat sich in Q2 abgeschwächt

14.08.25 11:12 Uhr
2. Quartal: Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich wie angenommen abgeschwächt | finanzen.net

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2025 wie angenommen abgeschwächt.

Wie Eurostat in einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent und lag um 1,4 (erstes Quartal: 1,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Im ersten Quartal war das BIP um 0,6 Prozent gestiegen. Damit bestätigte Eurostat wie erwartet die Ergebnisse der ersten Schätzung.

Wer­bung

Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im zweiten Quartal um 0,1 (plus 0,2) Prozent zu.

Euroraum-Industrieproduktion im Juni schwächer als erwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Juni schwächer als erwartet gewesen, wobei auch der Vormonatswert nach unten revidiert wurde. Wie Eurostat mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lag um 0,2 (Mai: plus 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Produktionsrückgang um nur 0,9 Prozent und ein Plus von 2,0 Prozent im Jahresabstand prognostiziert. Der zunächst für Mai gemeldete monatliche Produktionszuwachs von 1,7 Prozent wurde zudem auf 1,1 Prozent revidiert.

Die Produktion von Vorleistungsgütern ging im Juni um 0,2 (Mai: minus 1,7) Prozent zurück, während die Energieproduktion um 2,9 (plus 3,6) Prozent zunahmen. Die Produktion von Investitionsgütern sank um 2,2 (plus 0,9) Prozent, die von Gebrauchsgütern um 0,6 (minus 2,1) Prozent und die von Verbrauchsgütern um 4,7 (plus 7,9) Prozent.

DOW JONES

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, vetkit / Shutterstock.com