DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,24 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.125 -0,5%Euro1,1644 -0,2%Öl66,21 -0,3%Gold3.394 -0,1%
Heute im Fokus
Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound mit Rekorderlösen -- Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen -- CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX wird mit kleinem Plus erwartet und nimmt das Allzeithoch wieder ins Visier Nikkei springt weit hoch - DAX wird mit kleinem Plus erwartet und nimmt das Allzeithoch wieder ins Visier
Goldpreis: USA verhängt Importzölle auf Gold Goldpreis: USA verhängt Importzölle auf Gold
Heute im Fokus

Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound mit Rekorderlösen -- Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen -- CROCS im Fokus

aktualisiert 08.08.25 07:51 Uhr

The Trade-Desk mit Umsatzanstieg. Eckert & Ziegler-Aktie: Jahresziele bestätigt. Knorr-Bremse will wohl dreistellige Zahl an Stellen streichen. thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab. Airbus mit Juli-Auslieferungszahlen. Trump schlägt Wirtschaftsberater Miran für den vakanten Sitz im Fed-Vorstand vor.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich im Donnerstagshandel deutlich fester.

Der DAX eröffnete den Tag zunächst kaum verändert. Im weiteren Verlauf legte er jedoch kräftig zu und übersprang dabei mühelos die 24.000-Punkte-Marke. Im Tageshoch schaffte es es sogar fast über 24.400 Zähler. Im Späthandel wurde das Plus wieder etwas kleiner, sodass das Börsenbarometer letztlich 1,12 Prozent höher bei 24.192,50 Zählern in den Feierabend ging.
Der TecDAX startete kaum verändert und tauchte dann zunächst ab. Er schaffte es zwischenzeitlich wieder auf sein Vortagesniveau, fiel zum Börsenschluss jedoch wieder leicht ins Minus. Sein Schlussstand: 3.764,86 Punkte (-0,19 Prozent).

Laut CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl herrschen am Markt aktuell zwei eher vage Hoffnungen vor, die die Kurse antreiben: eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank im September und ein Treffen der Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands - möglicherweise bereits in der kommenden Woche.

Im Handelsverlauf konnte der DAX vor diesem Hintergrund die Marke von 24.000 Punkten wieder überschreiten, nachdem er in den vergangenen zwei Handelstagen knapp daran gescheitert war.

Daneben standen auch die Quartalszahlen großer deutscher Konzerne im Fokus. Unter anderem haben Rheinmetall, Siemens und die Deutsche Telekom ihre Bücher geöffnet.

Top Themen

SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch
News-Ticker

Börsenchronik

07.08.25Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
06.08.25DAX letztlich mit Plus -- Wall Street schließt höher -- Novo Nordisk verdient weniger -- Super Micro enttäuscht -- Disney, DroneShield, Rheinmetall, Bayer, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus
05.08.25DAX letztlich freundlich -- US-Börsen schließen tiefer -- Palantir übertrifft alle Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, Coinbase, RENK, HENSOLDT, DHL, BYD, Continental, Infineon, FMC im Fokus
04.08.25DAX schließt höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Buffetts Berkshire: Milliardenabschreibung -- BioNTech dämmt Verluste ein -- ON Semi, D-Wave, Tesla, Figma, VW, BYD, Novo Nordisk, Palantir im Fokus
01.08.25Bilanzen und Zölle im Fokus: DAX fällt zum Wochenschluss unter 24.000 -- US-Börsen tiefer -- Starke Apple-Bilanz -- Amazon, Moderna, Figma, Coinbase, HENSOLDT, D-Wave im Fokus
