Cannabis-Zahlen

Nachdem die Märkte gespannt auf die Zahlen warteten, gibt es nun Klarheit über die Geschäftsentwicklung von Canopy Growth im vergangenen Quartal.

Canopy Growth hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 einmal mehr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Der Verlust pro Aktie betrug 0,22 CAD, verglichen mit 1,6 CAD im Vorjahresquartal. Der Verlust fiel damit geringer aus als von Analysten, die ein EPS von -0,23 CAD prognostiziert hatten, antizipiert.

Die Nettoumsätze legten zu und wurden von 66 Millionen CAD auf 72,134 Millionen CAD gesteigert. Mit diesem Wert wurden die Markterwartungen von 65 Millionen US-Dollar übertroffen.

Im Freitagshandel bewegt sich die Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ zeitweise 21,31 Prozent höher bei 1,2738 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net