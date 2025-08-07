DAX24.207 +0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,02 +1,2%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.149 -0,5%Euro1,1647 -0,2%Öl66,73 +0,5%Gold3.389 -0,2%
Prognose angehoben

Wachstum reicht nicht: Anleger werfen Fortinet-Aktie nach Bilanz reihenweise aus den Depots

08.08.25 12:42 Uhr
Was hinter dem Fortinet-Aktieneinbruch an der NASDAQ steckt | finanzen.net

Der Cyber-Security-Spezialist Fortinet meldete starke Wachstumsraten und hob seine Prognose an, was jedoch die Erwartungen des Marktes nicht erfüllte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortinet Inc
65,27 EUR 1,68 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Nach der Bilanzvorlage brach die Fortinet-Aktie am Donnerstag ein
• Unternehmen meldete für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und erhöhte die Jahresprognose für die Billings
• Analysten stufen die Aktie mehrheitlich mit "Hold" ein

Die Fortinet-Aktie erlitt nach der Veröffentlichung ihrer Quartalsbilanz einen deutlichen Kurseinbruch. Obwohl das Unternehmen solide Wachstumszahlen und eine angehobene Prognose meldete, reagierte die Börse stark negativ.

Bilanzzahlen und Marktreaktion

Fortinet legte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 vor. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Billings, ein wichtiger Indikator für künftige Umsätze, stiegen um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden US-Dollar. Im Zuge dieser Veröffentlichung erhöhte der Konzern sogar seine Prognose für die Gesamtjahres-Billings.

Trotz dieser positiven Nachrichten brach die Aktie am Donnerstag an der NASDAQ um 22,03 Prozent ein und schloss bei 75,30 US-Dollar. Die Reaktion der Anleger deutet darauf hin, dass die veröffentlichten Wachstumszahlen und der Ausblick die hohen Erwartungen des Marktes offenbar nicht erfüllt haben, was zu Verkäufen führte. Am Freitag gibt es vorbörslich eine leichte Gegenbewegung, bei der der Kurs zeitweise um 1,33 Prozent auf 76,30 US-Dollar steigt.

Ausblick und Analysten-Einschätzung

Für das dritte Quartal 2025 erwartet Fortinet einen Umsatz zwischen 1,67 und 1,73 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 sieht einen Umsatz zwischen 6,675 und 6,825 Milliarden US-Dollar vor.

Die Analysten zeigten sich von den Entwicklungen verunsichert. Laut TipRanks lautet die aktuelle Mehrheitseinstufung auf "Hold". Von insgesamt 26 Ratings entfallen lediglich vier auf "Buy", während 22 Analysten die Aktie mit "Hold" einstufen und kein "Sell"-Rating vorliegt.

Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 100,85 US-Dollar, was in etwa dem Niveau der Aktie vor dem Kurssturz entspricht. Trotz des Einbruchs sehen die Analysten weiterhin Kurspotenzial: Das niedrigste Kursziel liegt bei 78 US-Dollar, während das höchste bei 125 US-Dollar angesetzt ist.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen