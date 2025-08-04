DAX23.941 +0,1%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,49 +0,6%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Rote Zahlen

SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich

07.08.25 09:31 Uhr
Der Kohlefaser-Spezialist SGL Carbon ist wegen schwieriger Geschäfte und des teuren Umbaus einer Sparte tief in die roten Zahlen geraten.

Aktien
SGL Carbon SE
3,37 EUR -0,23 EUR -6,39%
Unter dem Strich stand im ersten Halbjahr ein Verlust von über 31 Millionen Euro nach einem Gewinn von 29 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen in Wiesbaden mitteilte. Allein die Umstrukturierung des Karbonfaser-Bereichs Carbon Fibers schlug mit mehr als 45 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kam ein negativer Steuereffekt von fast 10 Millionen Euro.

Bereits Mitte Juli hatte die SGL-Spitze ihre Erwartungen für 2025 gekappt. So soll der Umsatz 10 bis 15 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der um Sonderposten wie den Konzernumbau bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll weiterhin 130 bis 150 Millionen Euro erreichen. "Die SGL Carbon ist nicht immun gegen das wirtschaftliche Umfeld oder die Entwicklungen in unseren Absatzmärkten", sagte Vorstandschef Thomas Dippold. Der Umbau der Sparte Carbon Fibers zeige allerdings erste Erfolge. So habe der Bereich vor Sondereffekten nach vielen Quartalen wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt.

Die SGL Carbon-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 9,86 Prozent im Minus bei 3,25 Euro.

/stw/zb

WIESBADEN (dpa-AFX)

mehr Analysen