SGL Carbon Aktie
Marktkap. 408,38 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 723530
ISIN DE0007235301
Symbol SGLFF
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,00 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 2010 © SGL Group
Zusammenfassung: SGL Carbon Hold
|Unternehmen:
SGL Carbon SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,32 €
|Abst. Kursziel*:
5,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SGL Carbon SE
|08:41
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|SGL Carbon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|15.11.21
|SGL Carbon Sell
|Baader Bank
|12.11.21
|SGL Carbon Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.11.21
|SGL Carbon Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.07.21
|SGL Carbon Reduce
|Baader Bank
|14.07.21
|SGL Carbon Reduce
|Baader Bank
|08:41
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.