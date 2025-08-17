SGL Carbon Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,30 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage von Kunden aus der Halbleiterbranche sowie nicht fortgeführter, unprofitabler Kohlenfaser-Aktivitäten sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 18 Prozent zurückgegangen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten sei um 12 Prozent gesunken, da Kosteneinsparungen die enttäuschende Entwicklung im margenträchtigen Halbleitergeschäft nicht hätten kompensieren können. Die Profitabilität habe sich im Vergleich zum Vorjahr damit aber etwas verbessert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET
