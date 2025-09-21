DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.697 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei 225 steigt deutlich -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Top News
Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

22.09.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,90 EUR -0,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abivax SA
70,10 EUR -3,20 EUR -4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
548,00 EUR 25,40 EUR 4,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
arGEN-X SE (spons. ADRs)
615,00 EUR -5,00 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l.
13,00 EUR -0,01 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,85 EUR -0,19 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,46 EUR 0,26 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Burberry plc
13,10 EUR 0,45 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caesars Entertainment
22,34 EUR 0,21 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
64,00 EUR -3,60 EUR -5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
44,92 EUR -0,28 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
27,60 EUR 0,40 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,85 EUR 0,37 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Embracer Group AB Registered Shs -B-
8,80 EUR 0,87 EUR 10,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EMCOR Group Inc.
531,20 EUR -5,00 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
32,74 EUR 0,29 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
6,25 EUR -0,07 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
51,40 EUR -1,00 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
flatexDEGIRO AG
27,22 EUR 0,14 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
23,60 EUR 0,75 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
75,55 EUR 2,10 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
61,60 EUR 0,50 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
44,00 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hess Midstream LP Registered Shs -A-
35,36 USD -4,12 USD -10,44%
Charts|News|Analysen
MarketAxess Holdings Inc.
150,75 EUR -36,95 EUR -19,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
77,80 EUR -2,00 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,00 EUR -0,50 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mytilineos Holdings S.A.
84,00 USD 18,95 USD 29,13%
Charts|News|Analysen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
4,02 EUR -0,00 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
21,06 EUR 0,34 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
89,18 EUR -0,36 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
30,10 EUR 0,70 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,55 EUR -1,53 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
76,60 EUR -1,50 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.927,00 EUR 8,50 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
104,84 EUR 2,34 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
168,00 EUR 5,80 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
105,90 EUR -4,10 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGL Carbon SE
3,39 EUR 0,01 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
95,30 EUR 0,30 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,45 EUR -0,01 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
78,90 EUR 0,60 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Wimpey plc
1,13 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
9,04 EUR -0,36 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unicaja Banco S.A.
2,32 EUR -0,06 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unite Group PLCShs
8,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zegona Communications PLC
14,10 EUR 0,60 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:

===

+ DAX

Wer­bung

AUFNAHME

- Gea Group

- Scout24

HERAUSNAHME

- Porsche AG

- Sartorius

+ MDAX

AUFNAHME

- Fielmann

- Porsche AG

- Sartorius

HERAUSNAHME

- Evotec

- Gea Group

- Scout24

+ SDAX

AUFNAHME

-1&1

-Evotec

HERAUSNAHME

- Fielmann

- SGL Carbon

+ TECDAX

Wer­bung

AUFNAHME

- 1&1

HERAUSNAHME

- Formycon

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Argenx

- Deutsche Bank

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Nokia

- Pernod Ricard

- Stellantis

+ STOXX-50

AUFNAHME

- BBVA

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- BASF

- Mercedes-Benz

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Abivax

Wer­bung

- Camurus

- Flatexdegiro

- Fraport

- Nordex

- Unicaja Banco

- Zegona Communications

HERAUSNAHME

- Banca Popolara di Sondrio

- Carl Zeiss Meditec

- Computacenter

- Embracer Group

- Gerresheimer

- Redcare Pharmacy

- Verallia

+ ATX-20

AUFNAHME

- Porr

- Strabag

HERAUSNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

- Telekom Austria

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Burberry

- Metlen Energy & Metals

HERAUSNAHME

- Taylor Wimpey

- Unite Group

+ S&P-500

AUFNAHME

- AppLovin

- Emcor Group

- Robinhood Markets

HERAUSNAHME

- Caesars Entertainment

- Enphase Energy

- MarketAxess Holdings

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen