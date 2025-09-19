MÄRKTE EUROPA/Leichter - Gewinnwarnungen im Auto-Sektor belasten

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkte geht es zum Start in die Woche nach unten. So handelt der DAX 0,6 Prozent tiefer bei 23.500 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent auf 5.438 Punkte. Die Auto-Industrie hierzulande kommt weiterhin nicht in Fahrt, wie die Gewinnwarnung der Porsche AG am Freitag nach Handelsschluss gezeigt hat. Fast symbolhaft muss zu Wochenbeginn die Aktie der Porsche AG ihren Platz im DAX räumen und wird nun dem MDAX angehören.

Wer­bung Wer­bung

Während die gestiegene Risikobereitschaft an der Wall Street alle drei großen US-Aktienindizes am Freitag den zweiten Tag in Folge am Freitag auf Rekordhochs schob, schwappt die Euphorie momentan nicht über den Atlantik. Dort sorgt die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank für eine risikofreudige Stimmung unter den Investoren. Der Dollar tendiert etwas fester, der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,1750 Dollar. Die Anleihen starten knapp behauptet in die Woche.

In Mailand zeigt sich der FTSE-MIB kaum verändert, nachdem Fitch Ratings am Freitag Italiens langfristiges Fremdwährungs-Emittentenausfallrating (IDR) von "BBB" auf "BBB+" erhöht hat. Der Ausblick bleibt stabil.

Der wichtigste Termin der Woche ist erst am Freitag, wenn der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht wird. Analysten rechnen mit einer Kerninflationsrate von 2,9 Prozent. Nach ebenfalls 2,9 Prozent im Juli erwartet die Deutsche Bank somit eine Stabilisierung. Die monatliche Kerninflationsrate dürfte von 0,3 Prozent vormonatlich auf 0,2 Prozent sinken. Der Kernindex persönlicher Konsumausgaben ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der Fed. Die Berichtssaison tröpfelt dagegen dahin, aus dem Stoxx-600 legen diese Woche lediglich noch sechs Unternehmen ihre Zahlen vor.

Wer­bung Wer­bung

Gewinnwarnung von Porsche AG belastet Sektor

Die erneute Anpassung des Ausblicks der Porsche AG dürfte nach Einschätzung der Jefferies-Analysten die letzte gewesen sein. Grund sei die Entscheidung des Konzerns, die Einführung neuer E-Modelle zu verschieben und die Laufzeit bestehender Verbrenner- und Hybridmodelle zu verlängern. Die mittelfristige Margen-Guidance sei von 15 bis 17 auf 10 bis 15 Prozent reduziert worden, was dem aktuellen Konsens entspreche, jedoch von geringeren Abschreibungen profitieren sollte. Unter Analysten hat die Diskussion darüber begonnen, ob mit der gesenkten Marge die hohen Multiples weiter gerechtfertigt seien. Die Aktie der Porsche AG verliert 7,1 Prozent, Porsche Holding notieren mit einem Abschlag von 5,4 Prozent.

Der gesenkte Ausblick der Porsche AG hat sich auch auf VW (-6,6%) übertragen und belastet das operative Ergebnis mit 5,1 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Jefferies-Analysten senken ihre Annahme für das Konzern-EBIT um 35 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro, was einer Marge von 3,1 Prozent entspricht. Ähnlich wie die Porsche AG habe VW angedeutet, dass die vorgeschlagene Dividende Abschreibungen ausschließen würde. Hier rechnen die Analysten vorsichtig mit einer Dividende von 4,65 Euro nach zuvor 6,36 Euro je Aktie. Es gibt allerdings Analysten, die sowohl bei der Porsche AG wie auch bei VW geringere oder keine Dividendenkürzung erwarten, was sich dann deutlich in der Preisfindung der Porsche Holding niederschlagen dürfte. Die Aktien von BMW und Mercedes-Benz verlieren 2,9 bzw. 3,0 Prozent. Der europäische Auto-Index ist mit einem Minus von 2,5 Prozent Schlusslicht.

Gea und Scout24 nun im DAX

In der gesamten DAX-Familie kommt es zu umfangreichen Änderungen. Dem DAX gehören nun Gea (+2,9%) und Scout24 (+2,8%) an, Porsche AG und Sartorius steigen dafür in den MDAX ab. Fielmann steigen aus dem SDAX in den MDAX auf, wobei Evotec in den SDAX absteigen. SGL Carbon müssen den SDAX verlassen. Im TecDAX gibt es nur eine Veränderung, 1&1 steigen in den Index auf, Formycon müssen dagegen ihren Platz räumen.

Wer­bung Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.438,00 -0,4% -20,42 +11,5%

Stoxx-50 4.589,73 -0,2% -7,21 +6,7%

DAX 23.499,50 -0,6% -139,91 +18,7%

MDAX 30.058,20 -0,5% -137,68 +18,0%

TecDAX 3.610,53 -0,6% -21,39 +6,3%

SDAX 16.817,21 -0,7% -125,46 +23,6%

CAC 7.822,92 -0,4% -30,67 +6,4%

SMI 12.107,36 -0,0% -2,31 +4,4%

ATX 4.594,76 -0,7% -33,96 +26,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1750 +0,0% 1,1748 1,1851 +13,4%

EUR/JPY 173,93 +0,1% 173,79 173,39 +6,7%

EUR/CHF 0,9345 +0,2% 0,9330 0,9324 -0,5%

EUR/GBP 0,8719 -0,0% 0,8721 0,8673 +5,3%

USD/JPY 148,02 +0,1% 147,92 146,31 -5,9%

GBP/USD 1,3476 +0,1% 1,3469 1,3665 +7,6%

USD/CNY 7,1115 +0,1% 7,1054 7,0797 -1,4%

USD/CNH 7,1167 +0,0% 7,1153 7,0945 -2,9%

AUS/USD 0,6583 -0,1% 0,6591 0,6669 +6,6%

Bitcoin/USD 112.929,80 -2,2% 115.496,40 115.786,40 +22,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,76 62,68 +0,1% 0,08 -13,3%

Brent/ICE 67,02 66,68 +0,5% 0,34 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.713,85 3.685,10 +0,8% 28,75 +40,4%

Silber 43,62 43,09 +1,2% 0,53 +49,2%

Platin 1.206,46 1.198,37 +0,7% 8,09 +36,8%

Kupfer 4,62 4,63 -0,1% -0,01 +12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 03:47 ET (07:47 GMT)