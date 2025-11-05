Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 56,06 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 56,06 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,65 EUR. Bei 55,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 77.272 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,57 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,90 Prozent auf 32,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

