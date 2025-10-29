Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 52,62 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 60 Euro angehoben, aner die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal in einem immer noch schwierigen Umfeld solide abgeschnitten und insbesondere mit dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Dazu kämen die wieder aufgenommenen Aktienrückkäufe. Der Experte hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,07 €
|Abst. Kursziel*:
5,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
