Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 52,62 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 60 Euro angehoben, aner die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal in einem immer noch schwierigen Umfeld solide abgeschnitten und insbesondere mit dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Dazu kämen die wieder aufgenommenen Aktienrückkäufe. Der Experte hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,07 €		 Abst. Kursziel*:
5,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
mehr Analysen

