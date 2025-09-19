DAX23.520 -0,5%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,57 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.607 -2,7%Euro1,1783 +0,3%Öl66,13 -0,8%Gold3.715 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Porsche Automobil vz. PAH003 SAP 716460 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Bitcoin, Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien, Samsung im Fokus
Top News
ASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal ASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal
Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Porsche fallen

22.09.25 13:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,30 EUR -0,60 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIR France-KLM
11,66 EUR -0,50 EUR -4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
81,92 EUR 0,42 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
6,34 EUR 0,09 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
52,00 EUR 0,60 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
23,20 EUR -0,40 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
62,75 EUR 1,15 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
44,18 EUR 0,18 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,37 EUR -0,03 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,34 EUR -0,03 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,46 EUR -0,54 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,46 EUR -2,09 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
32,24 EUR -2,61 EUR -7,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
174,40 EUR 6,40 EUR 3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
105,00 EUR -0,90 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGL Carbon SE
3,23 EUR -0,16 EUR -4,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
9,30 EUR -0,25 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Weiter unter Abgabedruck zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Der DAX handelt 0,6 Prozent tiefer bei 23.501 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent. Die Auto-Industrie in Deutschland kommt weiterhin nicht in Fahrt, wie die Gewinnwarnung der Porsche AG am Freitag nach Handelsschluss gezeigt hat. Fast symbolhaft muss zu Wochenbeginn die Aktie der Porsche AG ihren Platz im DAX räumen und wird nun dem MDAX angehören.

Wer­bung

Während die gestiegene Risikobereitschaft an der Wall Street alle drei großen US-Aktienindizes am Freitag den zweiten Tag in Folge auf Rekordhochs schob, schwappt die Euphorie momentan nicht über den Atlantik. An den US-Märkten sorgt die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank für eine risikofreudige Stimmung unter den Investoren. Der Euro zieht leicht an auf 1,1770 Dollar.

In Mailand hält sich der FTSE-MIB mit minus 0,2 Prozent etwas besser, nachdem Fitch Ratings am Freitag Italiens langfristiges Fremdwährungs-Emittentenausfallrating (IDR) von "BBB" auf "BBB+" erhöht hat. Der Ausblick bleibt stabil.

Der wichtigste Termin der Woche ist erst am Freitag, wenn der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht wird. Analysten rechnen mit einer Kerninflationsrate von 2,9 Prozent. Die monatliche Kerninflationsrate dürfte von 0,3 Prozent vormonatlich auf 0,2 Prozent sinken. Der Kernindex persönlicher Konsumausgaben ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der Fed.

Wer­bung

Gewinnwarnung von Porsche AG belastet Sektor

Die neuerliche Anpassung des Ausblicks der Porsche AG dürfte nach Einschätzung der Jefferies-Analysten die letzte gewesen sein. Grund sei die Entscheidung des Konzerns, die Einführung neuer E-Modelle zu verschieben und die Laufzeit bestehender Verbrenner- und Hybridmodelle zu verlängern. Die mittelfristige Margen-Guidance sei von 15 bis 17 auf 10 bis 15 Prozent reduziert worden, was dem aktuellen Konsens entspreche, jedoch von geringeren Abschreibungen profitieren sollte. Die Aktie der Porsche AG verliert 7,2 Prozent, Porsche Holding notieren mit einem Abschlag von 8,5 Prozent.

Der gesenkte Ausblick der Porsche AG hat sich auch auf VW (-7,8%) übertragen und belastet das operative Ergebnis mit 5,1 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Jefferies-Analysten senken ihre Annahme für das Konzern-EBIT um 35 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro, was einer Marge von 3,1 Prozent entspricht. Die Aktien von BMW und Mercedes-Benz verlieren 2,5 bzw. 2,5 Prozent. Der europäische Auto-Index ist mit einem Minus von 2,7 Prozent Schlusslicht.

Die Aktien europäischer Fluggesellschaften geben nach, nachdem eine Reihe von Cyberangriffen auf einige der größten Flughäfen Europas zu Flugausfällen führte. International Consolidated Airlines Group - zu der unter anderem British Airways und Iberia gehören - verlieren 1,1 Prozent, während Lufthansa 1,2 Prozent abgeben und Air France-KLM 1,8 Prozent einbüßen.

Wer­bung

Gerresheimer verlieren 0,9 Prozent. Hier erwartet Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs ein schwaches drittes Quartal mit nur einem Prozent organischem Umsatzwachstum. Damit liegt seine Prognose für das organische Umsatzwachstum für die ersten neun Monate bei minus 1 Prozent, was bedeute, dass im vierten Quartal mindestens 3 Prozent Wachstum erforderlich seien, um zumindest das untere Ende der Jahresprognose von 0 bis 2 Prozent organischen Wachstums zu erreichen.

Gea und Scout24 nun im DAX

In der gesamten DAX-Familie kommt es zu umfangreichen Änderungen. Dem DAX gehören nun Gea und Scout24 an, Porsche AG und Sartorius steigen dafür in den MDAX ab. Fielmann steigen aus dem SDAX in den MDAX auf, wobei Evotec in den SDAX absteigen. SGL Carbon müssen den SDAX verlassen. Im TecDAX gibt es nur eine Veränderung, 1&1 steigen in den Index auf, Formycon müssen dagegen ihren Platz räumen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.443,75 -0,3% -14,67 +11,5%

Stoxx-50 4.596,71 -0,0% -0,23 +6,7%

DAX 23.500,99 -0,6% -138,42 +18,7%

MDAX 30.261,48 +0,2% 65,60 +18,0%

TecDAX 3.620,70 -0,3% -11,22 +6,3%

SDAX 16.927,88 -0,1% -14,79 +23,6%

CAC 7.841,39 -0,2% -12,20 +6,4%

SMI 12.163,28 +0,4% 53,61 +4,4%

ATX 4.609,85 -0,4% -18,87 +26,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1778 +0,3% 1,1748 1,1851 +13,4%

EUR/JPY 174,13 +0,2% 173,79 173,39 +6,7%

EUR/CHF 0,9346 +0,2% 0,9330 0,9324 -0,6%

EUR/GBP 0,8727 +0,1% 0,8721 0,8673 +5,4%

USD/JPY 147,84 -0,1% 147,92 146,31 -6,0%

GBP/USD 1,3496 +0,2% 1,3469 1,3665 +7,6%

USD/CNY 7,1082 +0,0% 7,1054 7,0797 -1,4%

USD/CNH 7,1146 -0,0% 7,1153 7,0945 -3,0%

AUS/USD 0,6595 +0,0% 0,6591 0,6669 +6,5%

Bitcoin/USD 112.783,70 -2,3% 115.496,40 115.786,40 +22,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 66,29 66,68 -0,6% -0,39 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.723,76 3.685,10 +1,0% 38,67 +40,4%

Silber 43,63 43,09 +1,2% 0,54 +49,2%

Platin 1.204,53 1.198,37 +0,5% 6,16 +36,9%

Kupfer 4,64 4,63 +0,2% 0,01 +12,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 07:46 ET (11:46 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Volkswagen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen