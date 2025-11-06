Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 35,31 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,31 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.050 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 13,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche Automobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,43 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

