Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 34,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 34,74 EUR. Bei 34,98 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 67.627 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil-Aktie somit 13,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,43 EUR.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

