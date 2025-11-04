DAX23.795 -1,4%Est505.608 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl63,97 -1,3%Gold3.998 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagvormittag im Minusbereich

04.11.25 09:23 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Das Papier von Porsche Automobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 35,01 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,51 EUR -0,57 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 35,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.310 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. 15,31 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 14,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,43 EUR.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil 708,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Porsche Automobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
09:01Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen