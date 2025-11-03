Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 34,99 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 34,99 EUR nach oben. Die Porsche Automobil-Aktie legte bis auf 35,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,46 EUR. Bisher wurden heute 167.343 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil-Aktie somit 13,33 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Abschläge von 12,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil 1,91 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,11 Prozent zurück. Hier wurden 708,00 Mio. EUR gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

