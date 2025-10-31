Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,54 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 34,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bisher bei 34,44 EUR. Bei 34,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 261.775 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 16,88 Prozent zulegen. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil-Aktie 11,81 Prozent sinken.

Porsche Automobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 36,71 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 708,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Aktie aus.

