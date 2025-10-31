Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Porsche Automobil

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Porsche Automobil-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 34,75 EUR. Bei 34,89 EUR erreichte die Porsche Automobil-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.532 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 36,71 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

