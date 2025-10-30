DAX24.087 -0,2%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,52 -0,6%Gold3.999 +1,4%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
So entwickelt sich Porsche Automobil

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verteuert sich am Donnerstagvormittag

30.10.25 09:22 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verteuert sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Porsche Automobil Holding SE
Das Papier von Porsche Automobil konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,71 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,86 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.255 Porsche Automobil-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 40,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 17,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Porsche Automobil seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 36,71 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Porsche Automobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen