Aktie im Blick

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittwochmittag mit Aufschlag

29.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,59 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
35,62 EUR 0,36 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 35,59 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,72 EUR. Bei 35,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 227.634 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,43 Prozent. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 16,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. Porsche Automobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

