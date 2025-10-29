Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,59 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 35,59 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,72 EUR. Bei 35,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 227.634 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,43 Prozent. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 16,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. Porsche Automobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

