Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Porsche Automobil im Blick

30.10.25 12:04 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,15 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,95 EUR -0,30 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche Automobil befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 35,15 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil-Aktie bei 35,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 154.306 Porsche Automobil-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 12,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,34 Prozent würde die Porsche Automobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,11 Prozent zurück. Hier wurden 708,00 Mio. EUR gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

